قال الدكتور أحمد المخللاتي رئيس قسم الحروق بمجمع الشفاء الطبي، إن جيش الاحتلال يكثّف ضغوطه على الأطباء في المجمع الذي يتعرض حاليا للاقتحام.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة الجزيرة، اليوم الأحد: «جيش (الاحتلال) يصر على سؤالنا هل تعرف أين مخابئ قادة المقاومة وأين هي الأنفاق وأين هي مراكز العمليات».



وأوضح أن جوابهم الدائم هو التاكيد أنهم كوادر طبية، ويردون على الاحتلال بأن المستشفى مفتوحة أمامه وعليه التفتيش كما يشاء، لكنهم لا علاقة لهم بما يسأل الاحتلال عنه.



ولفت إلى أنه على الرغم من الأطقم الطبية الموجودة في المجمع وضعت المرضى أمامها كشيء مقدس لكن الاحتلال يصر على اتهامهم بأنهم جزء من الموضوع ويواصل الضغط عليهم بهذه الأسئلة.



ومجمع الشفاء تحاصره وتقتحمه قوات الاحتلال منذ ثمانية أيام، فيما جرت عملية إخلاء قسري تحت تهديد السلاح لآلاف النازحين ومئات المرضى من المجمع أمس.