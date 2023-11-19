نفى المرشح الرئاسي المحتمل عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، مطالبته بإلغاء كوتة المرأة بالمجلس النيابية، قائلا: «لم أطالب بإلغائها، الكوتة الوحيدة التي أقبلها داخل البرلمان هي كوتة المرأة».

وأكد خلال مقابلة لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت، أن حزب الوفد لم يكن يوم حزب للرأسمالية بل هو حزب «الجلابيب الزرقاء» بحسب وصفه، معقبا: «من كان يقود حزب الوفد من أجل التحرير بشوات، جاهدوا وصرفوا أموالهم ووقتهم؛ لأنهم وطنيون».

وشدد على ضرورة انسحاب مصر من إعلان مبادئ سد النهضة الإثيوبي الصادر عام 2015، موضحا أن البند الثاني من الاتفاقية والذي ينص على توليد الطاقة غرض مشروع، بينما ينتقص البند العاشر من السيادة المصرية بشأن وسائل حل المنازعات السلمية بالطرق السلمية المتمثلة في التحكيم والوساطة والقضاء ليقتصر على التفاوض فقط.

ودعا إلى إعلان انسحاب مصر من الاتفاقية؛ نتيجة مخالفة الجانب الإثيوبي الالتزام بالبنود، مشيرا إلى تحذير الرئيس الأمريكي السابق الجانب الإثيوبي في العام 2020؛ بمنح مصر الضوء الأخضر؛ لضرب سد النهضة حال عدم التوصل إلى تفاهم مع الجانب المصري، مستندا في حديثه إلى هيئة الإذاعة البريطانية BBC.

وتابع: «لو ضربنا السد حاليا ومصر والسودان هيغرقوا، كان يكفي التهديد بالحل العسكري للدخول في وسائل حل المنازعات، لكن نحن تقاعسنا ولم نتلق هذه الرسالة من رئيس أمريكا السابق».