الرئيس الإيراني: ممرضو غزة نموذج لمجتمع التمريض في العالم

اعتبر الرئيس الايراني، ابراهيم رئيسي، ممرضي غزة الصامدة "نموذجا لمجتمع التمريض في العالم"، مشيرا إلى التضحيات الجسيمة التي قدمها هؤلاء في هذه المدينة الصامدة.



ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن رئيسي قوله، اليوم الأحد، لدى افتتاحه مستشفى الإمام الخميني بمدينة شهريار غرب طهران: "إننا نعيش في هذه الأيام حزنا كبيرا للغاية لما يجري في غزة، ونخلد ذكرى الأطباء والمضمدين الشهداء الفلسطينيين هناك".



وأضاف رئيس السلطة التنفيذية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أن "الفريق الطبي في هذه المدينة خاض جهادا خاصا أكثر من الجميع، حيث أن هذا الجهاد سيتم تسجيله لهم".



وأشار، إلى الخدمات التي قدمها القطاع الطبي في غزة، حيث قال إن "هؤلاء صاروا نموذجا لشريحة المضمدين وكل الذين يعملون في المجال الصحي، حيث أنهم جسدوا تضحياتهم من خلال تحملهم الصعاب وتقديم الخدمة للمرضى في المستشفيات".