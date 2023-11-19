الخطيب: نجحنا في إعادة الأهلي للطريق السليم بالموسم الماضي

أكد محمود الخطيب، رئيس الأهلي أن مجلس إدارة الأحمر بالتعاون مع الإدارة التنفيذية نجحوا في إعادة الفرق الرياضية للطريق الصحيح في الموسم الماضي.

وقال محمود الخطيب في تصريحات خلال اجتماع الجمعية العمومية بالأهلي: "ثقتنا الكاملة في عائلة الأهلي أن تقودنا لكيفية التعامل مع الصعاب كعائلة واحدة، ونبدأ من أنفسنا كمجلس إدارة.. علينا بالتماسك والعمل بوحدة واحدة".

وأضاف: "هناك تحديات معلومة وغير معلومة.. ونبدأ من مجلس إدارة الأهلي وإدارته التنفيذية، وكيفية أن يكونوا على قدر المسئولية، وكيفية العمل بالطريقة التي تعطي المثل لأجهزة النادي الأخرى، كلاعبين وأجهزة فنية وإداريين، للسير بالشكل الذي يجب أن نكون عليه".

وتابع: "علينا أن نكون على قدر المسئولية وأن نساند بعضنا البعض، وبدعم أعضاء الجمعية العمومية وجماهير الأهلي سنستطيع بإذن الله أن نعبر التحديات بشكل يليق بالنادي الأهلي".

وأكمل: "أشكر زملائي أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية، لقد قدموا عملًا كبيرًا في الموسم الماضي، وكانت لدينا تحديات عنيفة، وأقصد هنا التحديات الواضحة، وأتمنى أن يكون حديثي مفهومًا".

وواصل: "كان لدينا مستهدف وهو إضافات إنشائية جديدة في جميع الفروع، وإنشاء فرع جديد هو فرع التجمع الخامس الذي اكتمل".

وأتم محمود الخطيب تصريحاته قائلًا: "كنا نحاول قدر الإمكان توفير السيولة المادية، والعمل على كيفية إعادة الفرق الرياضية للطريق السليم الذي يحقق البطولات، وهذا تم الحمد لله في الموسم الماضي".