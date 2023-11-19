بوتين يشارك في قمة افتراضية لمجموعة العشرين الأربعاء المقبل

يعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المشاركة في قمة افتراضية لمجموعة العشرين يوم الأربعاء المقبل (22 نوفمبر الجاري) وذلك حسبما أفاد التلفزيون الرسمي الروسي.



وقال التلفزيون الرسمي الروسي، اليوم الأحد، إنه من الممكن أن تكون هذه هي المرة الأولى التي يرى فيها بوتين زعماء غربيين على الهواء مباشرة في هذه الصيغة الافتراضية منذ فترة طويلة.



كان بوتين أناب عنه وزير خارجيته سيرجي لافروف لحضور قمة زعماء مجموعة الاقتصادات الرائدة والتي انعقدت فعليا في العاصمة الهندية نيودلهي أوائل سبتمبر الماضي.



وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي سلم البرازيل رئاسة المجموعة في ذلك الشهر، أعلن عن هذه القمة الافتراضية غير أنه لم يكن قد اتضح بعد من سيمثل الجانب الروسي فيها.



يذكر أنه طالما سعى الأعضاء الغربيون في المجموعة على وجه الخصوص إلى عزل روسيا عن الساحة العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية. كما فرضت الدول الغربية أيضا عقوبات على روسيا.