هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين تتهم إسرائيل بقتل معتقل داخل أحد سجونها

اتهمت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، اليوم الأحد، إسرائيل بقتل معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الصحراوي.

وقالت الهيئة، في بيان مشترك مع نادي الأسير الفلسطيني، إن المعتقل ثائر أبو عصب توفي في سجن النقب، وهو معتقل منذ العام 2005 ويقضي حكما بالسجن لمدة 25 عاما.

أضاف البيان "نؤكّد على أن الاحتلال يواصل تنفيّذ عمليات اغتيال ممنهجة بحقّ أسرانا، وعن سبق إصرار... ما يجري بحقّ أسرانا في سجون الاحتلال بعد السابع من أكتوبر، يعكس قرار الاحتلال بتنفيذ عمليات اغتيال ممنهجة بحقّهم".

وقالت الهيئة إن لديها شهادات من أسرى "تتضمن معلومات مروعة، منها ما تشير إلى إصابة المئات من الأسرى بإصابات مختلفة جرّاء عمليات التعذيب والتنكيل، التي تنفذها قوات القمع، وبمشاركة وحدات خاصة من الجيش الإسرائيلي".