تقرير: أكاذيب إسرائيل تهدد استمرار دعمها عالميا في المستقبل

تهدد كثرة المزاعم والأكاذيب الإعلامية للجيش الإسرائيلي استمرار الدعم العالمي المستقبلي له، حيث يعتمد استمرار الدعم على تعاطف الدول الغربية مع إسرائيل التي تتعرض للهجوم، ولكن مع اكتشاف وجود تلاعب إعلامي وضعف للمصداقية قد تطلب إسرائيل الدعم مستقبليا فلا تجده، وذلك وفقا لتقرير تحليلي بقناة "إن بي سي" الأمريكية.

وذكرت القناة، أن حال إعلام الجيش الإسرائيلي أصبح كحال الراعي الذي يدعي تعرضه لهجمات ذئب وهمية، ومن ثم يتجاهله الناس حين يتعرض لهجوم حقيقي من الذئب.

وقال المختص بدراسات الشرق الأوسط، إتش إي هيليار، من جامعة كارنيغي الأمريكية، إن المصداقية الإسرائيلية ضربت في مقتل بسبب ادعاءات الجيش الإسرائيلي بخصوص مستشفى الشفاء، مؤكدا حال إن وجدت إسرائيل أدلة مستقبلية تدين الفصائل الفلسطينية قد لا يصدقها أحد.

وأشارت الصحيفة، إلى بعض الادعاءات للجيش الإسرائيلي التي لاقت موجة من التهكم كادعاء وجود ورقة بأسماء خاطفي الأسرى ومواعيد عملهم بمستشفى الرنتيسي، والتي تبين لاحقا إنها ليست سوى ورقة تقويم بالعربية لتحديد مواعيد عمل الأطباء.

ولفتت القناة أيضا، إلى تصوير الجيش الإسرائيلي الستائر المعلقة على الجدران على إنها ديكورات لتصوير مقاطع عن الأسرى الإسرائيليين ليتبين إن الستائر المعلقة هي نوع من الديكور المتعارف عليه في المجتمع الفلسطيني.

وانتقدت القناة نشر عوفير جندلمان، متحدث رئاسة الوزراء الإسرائيلية، مقطعا يدعي استخدام الفلسطينيين المكياج لادعاء تعرضهم لإصابات بقصف الجيش الإسرائيلي، وسرعان ما تبين أن المقطع من كواليس أحد الأفلام اللبنانية، ورغم ذلك لم يقم عوفير بحذف المقطع.

وأوضحت القناة، أنها تواصلت مع الجيش الإسرائيلي بشأن الادعاءات الكاذبة عن مستشفى الرنتيسي ليرد عليها الجيش أنه صحح المعلومات الخاطئة التي تم ذكرها عن المستشفى.

وقال المختص بدراسات الشئون الإسرائيلية، غورن نمرود، من جمعية الشرق الأوسط الأمريكية، إن استطلاعات رأي أكدت تراجع مصداقية الإعلام الإسرائيلي بعد العدوان على قطاع غزة ويجب التنبه لها كثيرا.