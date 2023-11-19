 بينهم صحفي.. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 6 مواطنين من رام الله والخليل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بينهم صحفي.. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 6 مواطنين من رام الله والخليل


نشر في: الأحد 19 نوفمبر 2023 - 9:38 ص | آخر تحديث: الأحد 19 نوفمبر 2023 - 9:38 ص

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أربعة مواطنين، من محافظة رام الله والبيرة، بينهم صحفي.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن مصادر أمنية ومحلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: أيمن أبو عرام (34 عاما)، وتوفيق عمر أبو عرقوب (30 عاما)، ومهند نجيب حسن (25 عاما)، من بيرزيت شمال رام الله، والصحفي طارق الشريف من مدينة البيرة، بعد أن داهمت منازلهم، وفتشتها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال أغلقت الطريق الرئيسي المؤدي للبلدة، وأعاقت حركة المواطنين.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنين، وأغلقت مداخل مدينة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين هيثم عصام الجعبري، وفتحي باسم ادكيدك، بعد أن داهمت منزليهما، وفتشتهما.

وفي السياق، أغلقت قوات الاحتلال مداخل مدينة الخليل، والطرق الالتفافية، وشددت من إجراءاتها العسكرية.


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