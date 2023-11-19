وزير العدل الفلسطيني: مجلس الأمن أخفق في اتخاذ قرار بوقف حرب إسرائيل الهمجية

قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، إن الأمم المتحدة عاجزة أمام دولة الاحتلال، وأخفق مجلس الأمن الدولي ولم يستطع اتخاذ قرار لوقف هذه الحرب الهمجية ضد المدنيين.

وأوضح خلال مداخلة عبر «زووم»، لبرنامج «حضرة المواطن»، تقديم الإعلامي سيد علي، والمذاع على قناة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن دولة الاحتلال غير ملتزمة بقرار مجلس الأمن الصادر الأسبوع الماضي، المتعلق بالهدن الإنسانية في قطاع غزة، مشددا على أن ما يحدث في غزة إبادة جماعية وبالتالي تستطيع فلسطين ملاحقة إسرائيلي على جرائمها المتوفر أركانها المادية والمعنوية.

ولفت إلى أن هناك ركنا ماديا في جرائم الاحتلال على أساس عرقي وديني واسمي وقومي، وتجويع السكان وعدم إيصال المواد الغذائية والطبية، إلى جانب الترحيل القسري للأطفال، مشددا على أن الركن المادي والمعنوي متوفران من خلال تصريحات أعضاء حكومة الاحتلال بدءا من رئيس الوزراء وصولا إلى وزير الدفاع والتراث الذي هدد بضرب القطاع بالقنبلة النووية.

وأشار إلى أن هناك إشكالية أمام فلسطين ليست دولة ولكن يمكن الانضمام إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، أو عن طريق أي دولة تستطيع تبني هذه القضية بتقديم شكوى وترفع قضية، منوها بأن هناك سوابق قضائية مثل البوسنة والهرسك في 93 رفعت قضية أمام العدل الدولية ضد يوغسلافيا سابقا، وبالتالي المجال القضائي والقانوني مفتوح أمام فلسطين في ظل تمادي الاحتلال بانتهاك ميثاق الأمم المتحدة