تأهل منتخبي رومانيا وسويسرا ليورو 2024 رسميا

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تأهل منتخبا رومانيا وسويسرا رسميا إلى نهائيات بطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024)، التي تقام في ألمانيا.

وتغلب منتخب رومانيا على مضيفه إسرائيل 2 / 1 اليوم السبت في الجولة التاسعة قبل الخيرة من المجموعة التاسعة، فيما تعادل منتخب سويسرا مع ضيفه كوسوفو 1/1، كما شهدت أيضا هذه الجولة فوز المنتخب البيلاروسي على أندورا 1 / صفر.

وعلى ملعب بوشكاش أرينا، في مدينة بودابست عاصمة المجر، فاز منتخب رومانيا على مضيفه إسرائيل 2 / 1.

وسجل هدفي منتخب رومانيا جورجي بوسكاس ويانيس هاجي في الدقيقتين العاشرة و63، كما شهدت المباراة طرد فالنتين ميهايلا لاعب المنتخب الروماني في الدقيقة 85.

ورفع منتخب رومانيا رصيده إلى 19 نقطة في صدارة الترتيب، ليضمن التأهل لنهائيات يورو 2024، فيما توقف رصيد المنتخب الإسرائيلي عند 12 نقطة في المركز الثالث.

وفي المباراة الثانية، تعادل المنتخب السويسري مع ضيفه منتخب كوسوفو 1/1.

وتقدم المنتخب السويسري بهدف سجله روبن فارجاس في الدقيقة 47 وتعادل منتخب كوسوفو عن طريق محمد هيساني في الدقيقة 82.

ورفع منتخب سويسرا رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني، ليضمن هو الآخر التأهل ليورو 2024، كما رفع منتخب كوسوفو رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع.

وفي المباراة الثالثة، فاز المنتخب البيلاروسي على ضيفه منتخب أندورا 1 / صفر.

ويدين منتخب بيلاروسيا بالفضل في هذا الفوز للاعبه دينيس لابتيف الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 83.

ورفع منتخب بيلاروسيا رصيده إلى تسع نقاط في المركز الخامس قبل الأخير، وتوقف رصيد منتخب أندورا عند نقطتين في المركز السادس الأخير.