قالت وزارة التربية والتعليم إن مدارس النيل المصرية الدولية تعد نظاما تعليميا لا يعتمد علي الكتب الدراسية ويهدف إلى تقديم شكل تعليمي متميز بمعايير عالمية ويعد أحد أولويات هذا النظام التعليمي بناء شخصية الطالب وإمداده بالمعارف والمهارات التي تنمي روح الإبداع والتفكير والابتكار وتعده لسوق العمل والدراسة الجامعية محليا وعالميا.



ووحدة شهادة النيل الدولية التابعة للوزارة في هيئة التعليم والتقييم والامتحانات بالشراكة مع هيئة كامبريدج الدولية للتقييم والتعليم بجامعة كامبريدج البريطانية منذ عام 2009، ويحصل طلاب هذه المدارس علي شهادة النيل الثانوية الدولية ولها تنسيق خاص للقبول بالجامعات الحكومية المصرية (نسبة مرنة) واعتراف الجامعات الخاصة المصرية بتلك الشهادة، وتم إدراج شهادة النيل الدولية في قائمة الشهادات الدولية المعترف بها عالميا وذلك في قوائم القبول بالكليات والجامعات الأشهر في العالم بالولايات المتحدة وكندا واليابان وأوروبا وعلى رأسها جامعة كامبريدج البريطانية.



ويبلغ عدد مدارس النيل 14 مدرسة في العبور وأكتوبر والمنيا وقنا وبورسعيد والشيخ زايد والسادات والياسمين والأندلس والشروق والأقصر وأسيوط وأسوان ودمياط، ويبلغ عدد الطلاب بهذه المدارس 9741 طالبا.



وبالنسبة لنظام التقييم، الصفوف من كي جي 1 وحتي الثالث الابتدائي التقييم مرحلي فقط (تقييم أداء، أنشطة، مشاركات صفية) وبالنسبة للصفوف من الرابع حتي الثاني عشر يشكل التقييم على شقيه المرحلي والنهائي من خلال امتحان نهائي.