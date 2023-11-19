إزالة 4 حالات تعد على الأراضي الزراعية في مدينة سنورس بالفيوم

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس بالفيوم من إزالة 4 حالات تعد بالبناء علي الأراضي الزراعية ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

قال محمد فتحي إمام رئيس مركز ومدينة سنورس، إن الوحدة المحلية بقرية نقاليفة قامت أمس الجمعة، بمنع حالتي تعد بزمام القرية، عبارة عن حفر إنشاء أساسات على مساحة 1 قيراط لكل حالة، وتم رد الشئ لأصله.

وأضاف رئيس المركز أن الوحدة المحلية بقرية منشأة طنطاوي قامت بإزالة تعد على قطعة أرض زراعية بمساحة 1 قيراط و 12 سهما، كما أزالت الوحدة المحلية بقرية سنهور القبلية حوائط بالبلوك الأبيض على مساحة 6 أسهم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.