بيعت قبعة من شعر حيوان القندس الأسود تخص نابليون بونابرت في مزاد في فرنسا مقابل 93ر1 مليون يورو (1ر2 مليون دولار) اليوم الأحد.

وقالت دار أوزينات للمزادات في فونتينبلو بالقرب من باريس إن هذا رقم قياسي عالمي لقبعة ارتداها نابليون الذي حكم الإمبراطورية الفرنسية في القرن الـ19.

وتم تقييم القبعة من قبل دار المزادات بما يتراوح بين 600 ألف و800 ألف يورو.

وكانت خصلة من شعر الإمبراطور ومنديل من بين العناصر الأخرى التي عرضها أحد هواة جمع التحف الفنية للبيع. وشملت العناصر الأخرى المعروضة قفازات وقميصا يقال إن نابليون كان يرتديه أثناء نفيه في جزيرة سانت هيلانة.

وفي فرنسا، لا يزال هناك إعجاب معين بالإمبراطور، حيث يشيد البعض به كمصلح ومؤسس للدولة المركزية الحديثة. وكان أيضا حاكما استبداديا أعاد العبودية في المستعمرات عام 1802.

وتوفي نابليون، الذي ولد في كورسيكا، في المنفى في جزيرة سانت هيلانة الأطلسية عام 1821 عن عمر يناهز 51 عاما.