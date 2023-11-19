أطلقت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الأحد، فعاليات تدريب "تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي"، تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وإشراف الإدارة العامة لشئون القيادات التربوية والإدارة المركزية للشؤون الإدارة بالوزارة.

وتابع محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء والمشرف العام على التدريب، فاعليات التدريب بقاعة مدرسة جيل أكتوبر الثانوية بمدينة شرم الشيخ.

وقال وكيل الوزارة، إن فعاليات التدريب مستمرة على مدار 3 أيام خلال الفترة من 19 حتى 21 نوفمبر الجاري؛ بهدف إكساب المشاركين المعارف والمهارات والاتجاهات اللازمة لتفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي، وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي.

وأوضح أن التدريب يستهدف مديري المدارس، ومن كل مدرسة معلم، والأخصائي الاجتماعي، ورئيس مجلس أمناء كل إدارة تعليمية، وأمين اتحاد الطلاب من كل مرحلة، بإجمالي 482 متدربًا موزعين على 15 قاعة، بواقع 5 قاعات بإدارة طور سيناء، وقاعين بإدارة رأس سدر، و2 بإدارة أبوزنيمة وقاعة بإدارة شرم الشيخ، وقاعة بإدارة دهب، وقاعة بإدارة أبورديس، وقاعة بإدارة سانت كاترين، وقاعة بإدارة نويبع، وقاعة في طابا.

وأشار إلى أن التدريب خلال اليوم الأول يتناول "الوعي والمواطنة"، واليوم الثاني "التربية الإيجابية"، واليوم الثالث "خطة عمل وورشة أداء ختامي".