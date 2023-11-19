علق المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بأن «أزمة الدولار عابرة»، خلال زيارته التفقدية لمدينتي العبور والعاشر من رمضان.



وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء السبت، أن أزمة الدولار فعليا أزمة عابرة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية المعقدة والمركبة، بسبب التأثيرات والصدمات الخارجية كجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، التي من شأنها التأثير على اقتصاديات الدول النامية بصفة عامة.



ولفت إلى أن هناك مجموعة من الأزمات المركبة التي أتت من الخارج، ويجب أن يكون هناك يقين بأن الأزمة الحالية المتعلقة بالدولار، عابرة وستأخذ بعض الوقت وتنتهي.



وحول إقرار قانون على مخالفات البناء بعد الموافقة عليه من لجنة الإسكان بمجلس النواب، أكد أن الحكومة تتمنى غلق هذا الملف تماما وألا يكون هناك مخالفات أخرى وتسود حالة من الانضباط في هذا الشأن.

ونوه بأن المجلس أقر خلال اجتماعه الأخير، قانونا آخر في التصالح المتعلق بمخالفات البناء والتعدي على أراضي الدولة وذلك للتيسير وفي إطار توجه الدولة في حلها وتصالحها، وهذا قانون استثنائي الهدف منه التصالح في بعض المخالفات طبقا لضوابط وشروط، حتى يغلق هذا الملف الخاص بالتعدي على أملاك الدولة، لأنه لن يكون هناك تساهل في مخالفات بناء أو تعد على أملاك الدولة.

