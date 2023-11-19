متحدث: فصائل المقاومة الإسلامية في العراق متعددة

صرح متحدث باسم فصيل شيعي مسلح، اليوم الأحد، بأن "فصائل المقاومة الإسلامية في العراق التي تستهدف القواعد الأمريكية في العراق ليست فصيلا واحدا بل هي فصائل متعددة يجمعها دعم المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الصهيوني في غزة" .

وقال كاظم الفرطوسي المتحدث باسم "كتائب سيد الشهداء" لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن "فصائل المقاومة الإسلامية في العراق التي تستهدف القواعد الأمريكية في العراق وسوريا ليست فصيلا واحدا بل هي فصائل متعددة لها وجهات نظر مختلفة يجمعها دعم الشعب الفلسطيني في الحرب في غزة".

وأضاف: "ليس بالضرورة أن يكون الفصيل الذي يستهدف القواعد الأمريكية في سوريا هو نفسه من يستهدف المقار الأمريكية في العراق".

وذكر "أن سلاح المقاومة الإسلامية من صواريخ ومسيرات صناعة محلية ولا نستغرب أن يكون هناك زائر من السماء من العراق إلى تل أبيب".

وحذر الفرطوسي "من أن استهداف أية شخصية عراقية أو مؤسسة للحشد الشعبي ووزارتي الداخلية والدفاع وأي فصيل مقاومة لن يكون ثمنه سهلا على أمريكا ".

وشدد على أن المقاومة تنظر إلى أي "تواجد عسكري أمريكي أو أجنبي في العراق على أنه احتلال وخرق للسيادة العراقية، وليس هناك غطاء شرعي قانوني لبقائه في العراق".

وتشن المقاومة الإسلامية في العراق منذ انطلاق الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من الشهر الماضي وحتى الآن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة تستهدف قواعد عسكرية أمريكية في العراق وسوريا فضلا عن قصف إيلات حيث تجاوزت هذه الاستهدافات 54 عملية استهداف.

وتصر الحكومة العراقية على أن القواعد العسكرية العراقية في "عين الأسد" في محافظة الأنبار و"حرير" وقاعدة مطار أربيل في إقليم كردستان، تضم قوات أمريكية جرى التعاقد معها لتدريب القوات على الأسلحة والمعدات المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية، وهي قوات تضم مستشارين وخبراء وليست قوات قتالية.