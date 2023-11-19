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مقتل 3 أشخاص جراء عاصفة شديدة في جنوب غرب سيبيريا

(د ب أ)
نشر في: الأحد 19 نوفمبر 2023 - 11:20 م | آخر تحديث: الأحد 19 نوفمبر 2023 - 11:20 م

ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء اليوم الأحد، نقلا عن وكالة الحماية المدنية الإقليمية، أن عاصفة شديدة اجتاحت منطقة كيميروفو في جنوب غربي سيبيريا أودت بحياة ثلاثة أشخاص على الأقل، وأصابت 18 آخرين.

وتضررت مئات المنازل خلال هبات عاصفة بقوة الإعصار.

وأظهرت الشبكات الاجتماعية مقطع فيديو من نوفوكوزنيتسك تسقط فيه شجرة على سيارة متحركة.

وانقطع التيار الكهربائي عن العديد من الأسر، وتعطلت وسائل النقل العام.

وأعلن رئيس البلدية سيرجي كوزنيزوف حالة الطوارئ.

ولم تشهد نوفوكوزنيتسك كارثة طبيعية من هذا النظام منذ عقود، وفقا لما نشره كوزنيزوف على تليجرام.

كما تضررت مناطق أخرى في سيبيريا، بما في ذلك مدن نوفوسيبيرسك وكراسنويارسك وإيركوتسك.

وقالت وزارة الطاقة الروسية إن أكثر من 225 ألف شخص انقطعت عنهم الكهرباء في وقت ما.

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