وصف المرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، تعدد المشهد الحزبي السياسي المصري بتواجد 104 أحزاب بـ «العبثي» حسب قوله، معقبا: «أنا رئيس حزب، ومن أعرفهم أقل من صوابع اليدين».

وشدد خلال مقابلة لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت، على ضرورة ربط تواجد الأحزاب داخل الساحة السياسية بعدد المقاعد لنوابه بالبرلمان، داعيا الدولة إلى دعم الأحزاب.

واستنكر ادعاءات البعض بشأن حصول الوفد على دعم مادي لدعم الحملة الانتخابية لمرشحها، قائلا: «أنا دخلت الانتخابات ولم أحصل على أي شيء من الدولة، أكررها لكي أقطع ألسنة من يقول إنني كلفت من قبل الدولة؛ اللي يكلف يدفع، وأنا محدش كلفني بحاجة، أنا رئيس حزب الوفد ولا يصح أن أقبل شيئا ولن أقبل»، حسب تعبيره.

وتابع حديثه: «فاضل على دخول الانتخابات 20 يوما مثلا» ليقاطعه الإعلامي أحمد موسى مصححا: «12 يوما على انتخابات المصريين في الخارج تبدأ يوم 1 ديسمبر بالخارج»، ليواصل رئيس حزب الوفد: «بمناسبة اليوم في الخارج؛ أنا تلقيت تقريرا قبل الحلقة، بدأنا حملتنا بالخارج بزيارة الدكتور راغب مصطفى مساعد رئيس الحزب في الرياض وجدة».

وأشار إلى تواجد 137 لجنة انتخابية للمصريين بالخارج، مشيرا إلى مشاركة الدكتور راغب مصطفى مساعد رئيس الحزب في تكلفة الحملة الانتخابية، قائلا: «أتحمل النفقات من جيبي الخاص -وليس الحزب نهائيا- الحزب لا يملك شيء، هو حزب أثرياء ولكن ودائعه لا تغطي شيئا، ولا أحد تبرع حتى الآن، لكن هناك حواليّ 2 أو 3 يدعموني».