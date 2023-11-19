فيلم موجة حارة يشارك في عدد من المهرجانات السينمائية

يستعد فيلم التحريك القصير "موجه حارة" للمخرجة سلمى حمدي المشاركة في عدد من المهرجانات السينمائية الفترة القادمة، وذلك عقب مشاركته في أكثر من مهرجان الفترة السابقة.

وشارك مؤخرا الفيلم في فعاليات ملتقى "القاهرة الدولى لأفلام التحريك" في دورته الـ14 بسينما الهناجر في دار الأوبرا المصرية، كما نال جائزة التحريك بمسابقة أفلام الطلبة خلال مشاركته بفعاليات الدورة الثانية للمهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون في مدينه نيويورك عام 2022.

وتدور أحداث فيلم "موجة حارة" في إطار عمل إنساني، والتي ترشد لكيفية التعامل مع البيئة الخضراء في الحماية من أشعة الشمس بالتزامن مع الإشارة إلى التراحم والتعاطف مع الآخرين، حين قامت إحدى الفتيات بالبحث عن طريقه لتعميم الظل على أحد الرجال والكلب المتجول للدلالة على كيفية التراحم مع الكائنات الحية الأخرى عن طريق زراعة الأشجار.