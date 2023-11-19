طارق السيد: انتقال فتوح إلى الأهلي سيكون طبيعيا في هذه الحالة

فتح طارق السيد، نجم نادي الزمالك السابق الباب أمام احتمالية انتقال أحمد فتوح، لاعب الأبيض إلى صفوف النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وقال طارق السيد في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس تو: "طلبات فتوح المادية؟ أقول له نادي الزمالك (ليه عندك كتير أوي، ولازم في وقت معين تضحي عشان نادي الزمالك وجمهوره.. جمهور الزمالك ليه حق كبير عليك أوي) ".

وتابع مكتشف أحمد فتوح في قطاع الناشئين: "بعد الاعتزال تكون الأمور مختلفة، وعلى جميع اللاعبين أن يعرفوا ذلك، مهما جمعت من أموال لن تكون هي الأساس بعد الاعتزال".

وأكمل: "فتوح الآن أمامه جميع الحلول.. الأهلي يحتاج ظهير أيسر في ظل احتمالية مغادرة علي معلول، ومصر الآن بها لاعبين فقط مميزين في هذا المركز، هما محمد حمدي، لاعب بيراميدز، وأحمد فتوح، الذي سيسعى الأهلي بنسبة 100% للتعاقد معه من وجهة نظري".

وواصل: "رغبة فتوح في الانتقال للأهلي؟ لم أفاتحه في ملف انتقاله إلى الأهلي، إلا أنني أقول إن الزمن غير الزمن، ففي وقتنا كان الأمر مختلفًا، والآن فكر لاعب الكرة في المقام الأول هو الراتب.. صحيح يميل قليلًا ناحية ناديه إلا أن الماديات تحكم الأمور".

وزاد: "طارق السعيد غادر الزمالك، وانتقل إلى الأهلي، والجميع حينها كان يعاتبه، إلا أن السعيد كان يريد الاستمرار في الزمالك، ولكن لم يفاتحه أحد في تجديد عقده، وأتى له عرضًا من الأهلي.. (يبطل كورة ولا يلعب كورة؟)، لذا انتقال أحمد فتوح إلى الأهلي سيكون طبيعيًا، وعلى الجميع أن يعرف ذلك".

وأتم طارق السيد تصريحاته قائلًا: "تحسن العلاقات بين الأهلي والزمالك ليس له علاقة بعدم انتقال فتوح إلى الأهلي.. حتى قبل مباراة الزمالك وزد كان من المستحيل أن ينتقل فتوح إلى الأهلي أو أي نادٍ آخر، إلا أن بعد هذه المباراة الأمور اختلفت".