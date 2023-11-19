الخطيب للعالم الأوروبي: أين حقوق الإنسان مع شعب غزة؟ «مش سامع حس حد فيكم»

وجه محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي رسالة قوية لدول العالم الأوروبي، في ظل العدوان الإسرائيلي على شعب غزة وفلسطين.

وقال محمود الخطيب خلال تصريحاته باجتماع الجمعية العمومية للنادي الأهلي: "هناك ظروف قاسية علينا كعرب ومصريين، إخواننا وأهالينا في غزة وفلسطين.. العالم جميعه يشاهد، وهذا أمر عجيب بالنسبة لي".

وأضاف: "العالم الأوروبي الذي يتحدث دائمًا عن حقوق الإنسان، أين حقوق الإنسان مع غزة وأهالينا في غزة وأطفالنا وسيداتنا؟ (هما فين؟ مش سامع حس حد فيهم) ".

وتابع: "بإذن الله النصر قريب لأهالينا.. والنادي الأهلي خصص إيراد مباراة سيمبا التنزاني لصالح أهالينا في غزة، وهذا أمر طبيعي، وهذا هو دور الأهلي، ودوره مع جميع أهالينا في العرب".

وأكمل: "توجهت أول قافلة إغاثة من خلال النادي الأهلي في السابعة صباح أول أمس الجمعة، متوجهة إلى غزة، وأيضًا مؤسسة النادي الأهلي المجتمعية تحضر قافلة أخرى ستتوجه خلال أسبوع أو 10 أيام".

وأتم محمود الخطيب تصريحاته قائلًا: "هذا حق كل إنسان عربي على النادي الأهلي، فالأهلي يجب أن يشارك في جميع الأحداث، وإذا كان في يدنا أمورًا أكثر من ذلك لن نتأخر أبدًا".