ضبط 5 أطنان منتجات صناعية مجهولة المصدر بالعاشر من رمضان في الشرقية

شنت إدارة التموين بمدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية، بإشراف فايزة عبدالرحمن وكيلة وزارة التموين، ورئاسة مصطفى عبدالقادر مدير الإدارة، حملة تفتيشية على الأنشطة التجارية ومحال بيع الأغذية في نطاق مدينة العاشر من رمضان.



وأسفرت الحملة، عن تحرير محضر ضد أحد أصحاب الأنشطة التجارية في مدينة العاشر من رمضان؛ لحيازته 60 شيكارة بولى بروبلين حبيبات بلاستيك مجهولة المصدر زنة الشيكارة الواحدة 50 كيلو جراما، بإجمالي 3 أطنان بولي بروبلبيس حبيات بلاستيكية مجهولة المصدر.



وجرى تحرير محضر ضد أحد أصحاب الأنشطة التجارية بمدينة العاشر من رمضان؛ لحيازته طني منتجات صناعية مجهولة المصدر، وتحرير محاضر لـ2 من أصحاب محلات الأسماك بمدينة العاشر من رمضان؛ لعدم وجود شهادة صحية.



وحررت 5 محاضر ضد أصحاب محال وأنشطة تجارية؛ لعدم إعلان أسعار السلع المعروضة، وعدم ممارسة نشاط لتاجر تمويني، وعدم وجود شهادة صحية.