ألمانيا تخسر من تركيا وديا في أول ظهور لناجلسمان في برلين

تعرض المنتخب الألماني للهزيمة الأولى مع مديره الفني الجديد جوليان ناجلسمان وذلك أمام ضيفه التركي بنتيجة 2 /3، في مباراة دولية ودية.

وكان المنتخب قد استهل مشواره مع ناجلسمان بالفوز على أمريكا 3 /1، ثم تعادل مع المكسيك 2 /2، وأقيمت كلتا المباراتين في الولايات المتحدة الأمريكية، ليخسر المدير الفني الجديد في أول ظهور له في ألمانيا بعد تعيينه خلفا لهانزي فليك.

ويستعد المنتخب الألماني لبطولة كأس أمم أوروبا التي تقام على أرضه، وذلك بخوض المباريات الودية، فيما تأهل منتخب تركيا للنهائيات.

وتقدم المنتخب الألماني في الدقيقة الخامسة عن طريق كاي هافيرتز، قبل أن يدرك فيردي كارديوجلو التعادل لمنتخب تركيا في الدقيقة 38.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، سجل كينان يلدز الهدف الثاني للمنتخب التركي، لكن نيكلاس فولكروج أدرك التعادل لألمانيا في الدقيقة 49.

وفي الدقيقة71 سجل المنتخب التركي هدفه الثالث عن طريق يوسف ساري من ضربة جزاء.

ورغم الضغط التركي المكثف في الدقائق الأولى، إلا أن كاي هافيرتز نجح في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الخامسة، بعدما تلقى تمريرة من زميله ليروي ساني من الجهة اليمنى، ليسددها في الشباك مسجلا الهدف الأول.

وبعد الهدف، هاجم المنتخب الألماني بقوة بغرض تسجيل هدف ثان في شباك منافسه، الذي ألتزم بمنطقة جزاءه دون الخروج في هجمات على مرمى منافسه.

وأضاع ليروي ساني فرصة تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 15، حينما انفرد بمرمى تركيا، لكن تسديدته مرت إلى جوار القائم الأيمن.

وبمرور الوقت، تحرر المنتخب التركي من الضغط، وبدأ في الهجوم على مرمى المنتخب الألماني، ونجح في تسجيل هدف التعادل عن طريق فيردي كاديوجلو في الدقيقة 38.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، سجل كينان يلدز الهدف الثاني لتركيا، حيث تسلم كرة داخل منطقة الجزاء، ليسدد كرة قوية اصطدمت بالعارضة والقائم لتهز شباك المنتخب الألماني، وينتهي الشوط الأول بتقدم تركيا على ألمانيا 2 /1.

وفي الشوط الثاني، كثف المنتخب الألماني من محاولاته من أجل تسجيل هدف التعادل، ونجح في مبتغاه عن طريق نيكلاس فولكروج في الدقيقة 49، الذي تسلم كرة داخل منطقة الجزاء، ليسدد من الزاوية اليسرى كرة قوية لم ينجح الحارس التركي في التصدي لها.

وتعرض عبد الكريم بردكجي لاعب تركيا لخطأ داخل منطقة الجزاء ليحتسب الحكم ضربة جزاء نفذها يوسف ساري بنجاح في الدقيقة 71.

وهاجم المنتخب الألماني بكل قوته، وأجرى ناجلسمان عدة تغييرات حيث شارك كل من ليون جورتيسكا ومارفين دوكش وسيرجي جنابري، لكن دون جدوى، في ظل حفاظ المنتخب التركي على تقدمه حتى أطلق الحكم صافرة النهاية بفوزه 3 /2.