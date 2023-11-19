مقتل 30 شخصا في أعمال عنف بإقليم متنازع عليه بين السودان وجنوب السودان

قالت السلطات السودانية اليوم الأحد، إن أكثر من 30 شخصا قتلوا، وأصيب 20 آخرون في إقليم أبيي المتنازع عليه بين السودان وجنوب السودان.

وقال وزير الإعلام في أبيي، بولس كوتش لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عبر الهاتف: "لقد تأكدنا من وجود 31 جثة لمدنيين قتلى وجندي واحد من قوات حفظ السلام لم يذكر اسمه".

وأضاف أن عدة شبان مسلحين هاجموا قرى في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وأوضح أن 20 شخصا، بينهم أطفال، يعالجون من جروح ناجمة عن طلقات نارية في مستشفى محلي.

ويشار إلى أن إقليم أبيي، الذى يقع على الحدود بين السودان وجنوب السودان، هو منطقة متنازع عليها يطالب بها كلا البلدين منذ استقلال جنوب السودان في عام 2011.

وإقليم أبيي الإداري يتمتع بأهمية اقتصادية نظرا لما يمتلكه من احتياطيات نفطية وفيرة.

وتحدث نزاعات بين القبائل المختلفة، وخاصة الشباب المتحاربين، على هذه الموارد.

وأذن مجلس الأمن الدولي بنشر قوة لحفظ السلام، تعرف باسم يونيسفا، بالإقليم في يونيو 2011 بسبب العنف.

ووفقا لكوتش، قتل جندي غاني من قوات حفظ السلام التابعة لقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أفغانستان بعد محاولته وقف "ذبح المدنيين".

ولم يتسن على الفور الاتصال بيونيسفا للتعليق.