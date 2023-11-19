مسئول عراقي: قطعنا أشواطا كبيرة لتوسيع مجال الاستثمار في قطاع الغاز

صرح مسئول عراقي بارز، اليوم الأحد، بأن العراق قطع أشواطا كبيرة لتوسيع مجال الاستثمار في قطاع الغاز وإيقاف عمليات حرقه.



وقال حمزة عبد الباقي المدير العام لشركة غاز البصرة، خلال افتتاح مؤتمر استثمار الغاز، إن العراق يعمل على استثمار كميات الغاز من الحقول النفطية وحسب التوقيتات الزمنية لسد متطلبات الاستهلاك الداخلي والتفكير بتصدير الفائض إلى الأسواق العالمية".



وأضاف أن "وزارة النفط بذلت جهوداً كبيرة لتفعيل عقود التراخيص مع الشركات الأجنبية للوصول إلى إنتاج 1000 مليون قدم مكعب قياسي بهدف تأمين متطلبات إنتاج الطاقة الكهربائية وإيقاف عمليات خرق الغاز للحد من عواقب مخاطره على البيئة".



وذكر أن "العراق يعمل على تأسيس شركة لاستيعاب جميع الغازات المنتجة فضلا عن أن التعاون مع شركة توتال الفرنسية سيدفع باتجاه رفع قدرات الحقول النفطية والسعي لتطوير برامج الطاقة البديلة".



ويناقش المشاركون في المؤتمر تطورات صناعة الغاز الطبيعي في ظل الاقتصاد العراقي والخطط المستقبلية لتفعيل الاستثمار ومشاريع اسثمارات الغاز المصاحب في حقول جنوبي العراق ومشاريع تحويل الغاز الطبيعي إلى مشتقات نفطية ذات نقاوة عالية ومعالجة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكاربون وتعزيز البنى التحتية لاستغلال الغاز بشكل أمثل.