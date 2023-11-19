حماس: الاحتلال ارتكب المجزرة ضد المستوطنين بغلاف غزة في 7 أكتوبر

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إنّ تحقيقات شرطة الاحتلال بخصوص استهداف المحتفلين في مستوطنة ريعيم في غلاف غزة يوم السابع من أكتوبر، كشفت أن طائرة أباتشي قصفت المشاركين في الحفل الموسيقي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الأحد، أن التحقيقات أظهرت أنّ تفحم الجثث كان نتيجة صواريخ الجثث من طائرة حربية إسرائيلية.

وأشار إلى تصريح لمستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن 100 جثة من أصل 1400 جثة قتلت يوم السابع من أكتوبر كانت لفلسطينيين.

ونوه بأن هذا الاحتفال حضره أكثر من 4000 مستوطن وأجنبي، عُقد بعلم سلطات الاحتلال التي كانت لديها الموقع وإحداثياته، مشيرا إلى أن شرطة الاحتلال كانت قد وافقت على تمديد الحفل آنذاك.

وأفاد بأن هذا الأمر يؤكد أنّ الاحتلال ارتكب مجزرة بحق من حضروا الاحتفال نتيجة حالة الإرباك التي سادت على الاحتلال.

ونوه بأن الاحتلال قصف العديد من منازل المستوطنين لشكوكه حول موجود مأسورين في هذه المنازل، ما زاد من أعداد القتلى من المستوطنين بطائرات الاحتلال ودباباته التي أقلعت وقصفت العديد من المناطق في غلاف الأقصى منذ الساعة الأولى لعملية طوفان الأقصى.

ونوه بأنّ عملية طوفان الأقصى استهدفت في الأساس فرقة غزة، وقواعدها العسكرية المنتشرة على طول نقاط الحصار المفروض على غزة.