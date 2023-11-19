مستشار الرئيس الأوكراني: يتعين الحد من حجم موارد روسيا لتحييد التفوق الذي تتمتع به

شكك مستشار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ميخائيل بودولياك، في قدرة أوكرانيا مواجهة روسيا على المدى الطويل.



وقال بودولياك، خلال مقابلة مع القناة 24 الأوكرانية، إن روسيا تواصل إنفاق مبالغ ضخمة على الحرب، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.



وأضاف بودولياك: "هل لدينا فرصة واحدة على الأقل للبقاء على قيد الحياة في منظور تاريخي مدته سنوات 10 أو 15 سنة؟".



وقال بودولياك إن "نجاح" القوات المسلحة الأوكرانية على الجبهة يعتمد على ثلاثة جوانب: توازن الموارد بين روسيا وأوكرانيا، وكمية الأسلحة لدى الجانبين، وتوقيت البدء في استخدام هذه الأسلحة في ساحة المعركة.



وأضاف بودولياك، أنه من أجل تحييد التفوق الذي تتمتع به روسيا، من الضروري الحد من حجم مواردها.