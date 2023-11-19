إسرائيل تعلن دخول قواتها المرحلة التالية من الحرب على حماس في غزة

ذكرت إسرائيل أنها دخلت "المرحلة التالية" من الحرب المستمرة منذ ستة أسابيع على حركة حماس، حيث تبدل التركيز إلى جنوب قطاع غزة المحاصر.



وبشكل منفصل، أغار مظليون إسرائيليون على ما يصفونها بمنازل مسؤولين بارزين لحماس في شمال غزة.



ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، لم يصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بما إذا كان يعتقد أن كبار قادة حماس يختبئون الآن في مناطق بمدينة خان يونس بجنوب القطاع. وقال للصحفيين "سوف نصل إليهم"، واصفا إياهم بأنهم "رجال ميتون يمشون على الأقدام".



وقال الجيش الإسرائيلي في تحديث للعمليات العسكرية إن مظليين إسرائيليين وقوات أخرى قامت بعملية في منطقتي الشيخ عجلين والرمال في شمال غزة "من أجل تحديد البنية التحتية وأصول حماس وتدميرها".



ووفقا للتحديث "عثر الجنود على حوالي 35 فتحة نفق إضافة إلى عدد كبير من الأسلحة والقضاء على إرهابيين". وجاء في التحديث أنه "توجد في منطقة الرمال مساكن لكبار مسؤولي حماس".



وقال إن القوات عثرت أيضا على قاعدة عسكرية تنتمي لوحدة الاستخبارات العسكرية لحماس، إضافة إلى مخازن ذخيرة وسبع منصات لإطلاق الصواريخ. ولم يتم التحقق من مزاعم إسرائيل بشكل مستقل.