مدير القوى العاملة بأسوان يتابع مشروع سنابل سونو لحصر العمالة غير المنتظمة

تفقد فوزي صابر مدير القوى العاملة بمحافظة أسوان، مشروع سنابل سونو أسوان؛ لحصر العمالة غير المنتظمة، بمرافقة مدير إدارة الرعاية بالمديرية ومدير وحدة العمالة غير المنتظمة ومدير مكتب عمل أسوان وباحثين بإدارة العمالة غير المنتظمة.

وأكد فوزي صابر، أن العمال بالمشروع قدموا الشكر إلى الرئيس السيسي على هذا الاهتمام الذي يوليه لدعم هذه الفئة من العمالة غير المنتظمة من خلال إطلاق حزمة من الإجراءات والقوانين والبرامج التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشية، وتوفير الحماية الاقتصادية والاجتماعية المطلوبة.

وأشار إلى أن العمال تقدموا بشكرهم لوزير القوى العاملة ولمحافظ أسوان؛ لحرصهما على المتابعة الدورية والتأكيد على حصول العمالة غير المنتظمة بمختلف المشروعات القومية الجارية لجميع أنواع الدعم المتاحة، مؤكدين أنهم على قدر المسئولية ومستمرين في عملهم لرفعة وطنهم وحتى تشغيل هذه المشاريع العملاقة التي تعود بالنفع عليهم وعلى أبنائهم.

وأوضح أن مشروع سنابل سونو أسوان يهدف إلى استصلاح 240 ألف فدان كمرحلة أولى من أسوان وحتى مدينة السباعية بإدفو، مشيرا إلى دور ذلك في توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء المحافظة في شتى المجالات الزراعية والصناعية.