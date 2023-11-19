دبلوماسي إيراني سابق عن اتهام بلاده باختطاف السفينة الإسرائيلية: أسطوانة مشروخة

علق الدبلوماسي الإيراني السابق هادي أفقهي، على الاتهام الإسرائيلي لطهران بأنها تقف وراء اختطاف السفينة، وهي العملية التي نفّذتها جماعة أنصار الله "الحوثي" اليمنية.

وقال أفقهي خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «الجزيرة»، اليوم الأحد، إن ترديد مثل هذه الاتهامات هو بمثابة أسطوانة مشروخة (وفق تعبيره).

وأضاف ساخرا: "كل شيء يحدث في المريخ يقولون إن إيران تقف وراءه"، لكنه استدرك أن بلاده داعمة لأي عمل ضد الاحتلال الإسرائيلي لدفعه نحو التوقف عن جرائم الحرب التي يرتكبها في غزة.

وأشار إلى أنّ الرأي العام العالمي وكل شعوب العالم تنادي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتندِّد بالعمليات الإرهابية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

ونوه بأنّه من المتوقع أن تستمر العملية الإسرائيلية لفترة طويلة، مستشهدا بتصريح لوزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين الذي صرح قبل أيام، بأن أمامهم ثلاثة أسابيع قبل أن يكون الضغط الدولي مؤثرا عليهم.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، قد تحدث عن أن الحوثيين في اليمن اختطفوا سفينة مملوكة لشركة بريطانية تشغلها شركة يابانية، نافيا أن يكون على متنها إسرائيليون، وفق زعمه.

وقال مكتب نتنياهو، في بيان: «ندين بشدة الهجوم الإيراني على سفينة دولية».

وادعى أن السفينة مملوكة من شركة بريطانية ويتم تشغيلها من قبل شركة يابانية.

وكانت جماعة الحوثي قد توعدت في وقت سابق من الأحد، باستهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية نصرة لقطاع غزة، داعية الدول إلى سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن.