قال محمد مرعي مدير المرصد المصري التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن يوم 7 أكتوبر (اندلاع معركة طوفان الأقصى) يمثل خطا فاصلا للقضية الفلسطينية وللمنطقة.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج "مساء dmc" الذي يُقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة "dmc"، مساء الأحد، أن هذا اليوم سيكون فاصلا في اشتباك القوى العالمية وتحديدا الولايات المتحدة مع الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن 7 أكتوبر سيغيّر وجه الشرق الأوسط لـ50 سنة مقبلة، وهو ما أكّده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مبديا اتفاقه مع هذا الطرح.

ولفت إلى أنّ ما يحدث حاليا على الأراضي الفلسطينية له تأثيرات مباشرة على الأمن الدولي، بما في ذلك التأثير على الحرب الروسية الأوكرانية بجانب التأثير على التحركات الأمريكية في بحر الصين الجنوبي.

وأكّد أن الأوضاع الراهنة لها تأثيرات على المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، وعلى علاقاتها مع مختلف القوى الإقليمية.

وأفاد بأن هذا التأثير يحدث على المستويين المتوسط والبعيد، على مختلف الفصائل والكتل الوطنية الفلسطينية.

ونوه بأنه بعد العدوان الإسرائيلي على غزة، قد يحدث تجاوب أكبر إزاء وحدة فلسطينية تحت قيادة واحدة وراية واحدة وهدف واحد.