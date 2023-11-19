عمدة موسكو يعلن إحباط هجوم بمسيرة أوكرانية خلال الليل

أحبطت الدفاعات الجوية الروسية، هجوما بمسيرة على العاصمة الروسية، موسكو، ليل السبت، وفقا لما ذكره عمدة موسكو.

وأعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، عبر قناته على منصة "تلجرام" في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، أنه تم في ليل السبت صد الهجوم على بوجورودسكي، في المنطقة الإدارية الشرقية لمدينة موسكو.

وقال سوبيانين: "أحبطت قوات الدفاع الجوي محاولة هجوم بمسيرة على موسكو في منطقة بوجورودسكي الحضرية الليلة. ولم تقع أضرار أو إصابات نتيجة تساقط حطامها. وتعمل خدمات الطوارئ في موقع السقوط".

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عبر تلجرام، أن الدفاع الجوي دمر مسيرة أوكرانية فوق بوجورودسكي حوالي الساعة 1:00 صباحا بتوقيت موسكو (2200 بتوقيت جرينتش). ولم يتسن التحقق من تلك المعلومات بشكل مستقل.