المرشح الرئاسي عبد السند يمامة: سأفرض تسعيرة جبرية على السلع

نفى المرشح الرئاسي المحتمل عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، مطالبته بفرض تسعيرة جبرية على أسعار السلع، قائلا: «أنا طالبت بالإفصاح عن السعر.. وليس فرض تسعيرة جبرية».

وتساءل خلال مقابلة لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت، «لماذا هذا الانفلات الاقتصادي والأخلاقي، لماذا سمحنا بهذه الأمواج من الانفلاتية؟»، مبديا في الوقت ذاته عدم معرفته بسعر كيلو السكر ردا على تساؤل بهذا السياق حول انفلات الأسعار.

ورد على وصول السكر إلى 50 جنيها، مستنكرا ذلك بقوله: «يعني إيه كيلو سكر يصل 50 جنيها؟ غال جدا لا أحد يتحمله، انظر الأرز واللحمة والفراخ بكام؟ الأسعار تجاوزت طاقة الناس العادية والمتوسطة».

وأشار إلى جواز فرض تسعيرة جبرية خلال فترات زمنية معينة على غرار قرار الوفد عام 1942، موضحا في الوقت ذاته أنه لا يحبذ ذلك.

وأضاف أنه كان يتعين توجيه موارد الدولة إلى الأولويات، قائلا: «عندما يقال إن تكلفة المونوريل 2.7 مليار يورو، ومشروعات وزارة النقل 2 تريليون جنيه، الطرق والنقل أمر مهم لكن كان يجب ترشيد الإنفاق من أجل استغلاله بقطاعات الصحة والتعليم».

وأشار إلى ارتفاع سعر الدولار 7 جنيهات في أعقاب قرار وقف العمل بالفيزا في الخارج والعودة به خلال أسبوع.

ورد على تساؤلات المواطنين التي أثيرت حول كيفية إصلاح منظومة الأسعار والديون ومشاكل التعليم، قائلا: «الناس عبرت بصدق عن مشاكل البلد، وكشفوا إخفاق النظام في 10 سنوات، كان المفروض يحلها، دولة بهذه المشاكل بلد واقع، بلد بها بطالة وحالة اقتصادية وصحة وتعليم وكهرباء وأسعار فاضل فيها إيه! ماذا فعل النظام» حسب قوله.

وتابع: «لهذه المشاكل أنا قادم لإنقاذ مصر»، مستنكرا قرار تقليص عدد سنوات الدراسة بكليات الطب البشري من 7 سنوات إلى 6 سنوات بينما بالخارج 8 سنوات، مؤكدا أن القرار من شأن تخريج أجيال دون المستوى.

وأشار إلى تقصير الحكومة والبرلمان في تنفيذ الاستحقاق الدستوري بشأن توجيه 3 % من صافي الدخل إلى الصحة، موضحا أن ميزانية الوفد عام 1922 وجهت 22 % إلى قطاع التعليم بينما ميزانية الدولة اليوم-غير المحققة- 4 % للتعليم الإلزامي و2 % للجامعي و1 % للبحث العلمي.