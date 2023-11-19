أعرب كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي عن تسجيله 300 هدف في مسيرته، مُشيرًا إلى أنه يبحث عن المزيد خلال الفترة المقبلة.

وقال كيليان مبابي في تصريحات لشبكة تي في وان الفرنسية: "تسجيل 300 هدف في مسيرتي؟ إنه جزء من دوري، هناك بعض اللاعبين الذين سجلوا 800 أو 850 في مسيرتهم".

وأضاف: "300 هدف، رقم يشعرني بسعادة غامرة، يجب أن أستمر وأتحسن مع باريس سان جيرمان والمنتخب.. إنه إنجاز جديد بالنسبة لي، ولكن يبقى في المرتبة الثانية، لأن الفريق قدم أداءً جماعيًا استثنائيًا، وهي مجرد خطوة، وأسعى لأكون حاسمًا بشكل دائم".

وتابع: "لقد حققنا انتصارًا رائعًا على جبل طارق بنتيجة 14-0 في تصفيات أمم أوروبا.. كانت لدينا رغبة قوية في تحطيم الرقم القياسي، وتعاملنا مع اللقاء بكل جدية".

وعن هدفه من تسديدة من منتصف الملعب، قال كيليان مبابي: "لاحظت تقدم حارس مرمى جبل طارق أكثر من مرة.. لم أفهم سبب تقدمه مسافة 20 أو 25 مترًا، وبالفطرة سجلت هدفًا، أعتبره عقوبة جميلة له".