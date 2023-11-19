عبد السند يمامة: مصر وفرت الحماية لدول الاتحاد الأوروبي باستضافة المهاجرين

قال المرشح الرئاسي المحتمل عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، إن القاعدة الشعبية للأحزاب السياسية بالشارع المصري «ضعيفة جدا»، معقبا: «المبدأ الثالث لثورة 23 يوليو بشأن إقامة حياة ديمقراطية سليمة غائب حتى الآن، وليس بالشكل المطلوب».

وتابع خلال مقابلة لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت: «لا يزال يتوفر هامش من الديمقراطية، وإلا ما كنا تمكنا من المشاركة بالانتخابات، وهي انتخابات لا نجد بها أي معوقات أو عراقيل نهائيا، بل على العكس تسهيلات وتيسيرات».

وعلى صعيد آخر، قال إن البرنامج الاقتصادي لحملته الانتخابية جرى إعداده بواسطة مجموعة من خبراء الاقتصاد، رافضا الرد على بعض الأسئلة التي وجهت إليه بواسطة مجموعة من خبراء الاقتصاد عبر مقطع فيديو مصور تساءلت خلاله عن خطته لمواجهة الأزمات الاقتصادية، قائلا: «مسائل الإصلاح التعليمي والسياسي ومشكلة المياه ونهر النيل هي مجالي وتخصصي، أما الاقتصاد ليس تخصصي».

وتابع موجها حديثة للإعلامي أحمد موسى: «أنت تريد مني أن أقف وأجاريهم في تخصصهم، لا، من يجاريك في تخصصك من أعد هذا البرنامج، عندك البرنامج، ثم إذا أردت بعض الأسئلة؛ فأرسلها لنا مكتوبة ونرسلها إليك مجابة» حسب قوله.

ورد على تساؤل الإعلامي أحمد موسى حول رؤيته المبدئية لحل مسألة الديون، قائلا إن شأن الديون يتطلب التواصل المباشر مع الجهات الممولة؛ لوضع اتفاق جديد يستهدف إعادة جدولة الديون، معقبا: «نتعشم أن تكون بداية حسن العلاقة بإسقاط بعض الديون، نحن لنا الحق بإسقاط الديون، ليس من قبيل أننا نشحت أو نمد يدنا، لدينا 15 مليون لاجئ أو 9 ملايين رسميا».

وأضاف أن مصر وفرت الحماية لدول الاتحاد الأوروبي باستضافة هذا الاعتداد بدلا من موجات الهجرة غير الشرعية، متسائلا: «ألا نستحق مقابل مادي؟ أليس لنا الحق في تعويض مقابل إبعاد الخطر عنهم؟ خاصة أن مواردنا محدودة حوالي 80 % من حاجتنا نستورها من الخارج».