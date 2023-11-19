احتجاج على إطلاق سراح شرطي فرنسي على صلة بوفاة الشاب نائل مرزوق

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أثار إطلاق سراح رجل شرطة فرنسي، مسؤول عن إطلاق النار على شاب وأرداه قتيلا، خلال حملة لتفتيش السيارات في أواخر يونيو الماضي، احتجاج المئات في باريس اليوم الأحد.

وترددت أصداء عبارة "العدالة لنائل" في شوارع ضاحية نانتيرم بباريس، حيث لقي نائل مرزوق، 17 عاما من أصول شمال أفريقية، حتفه.

وأثارت وفاته، أعمال شغب ضد عنف الشرطة التي صدمت فرنسا لأيام، حيث قامت عصابات بأعمال نهب وإشعال حرائق، ودخلت في معارك شوارع مع الشرطة.

وساندت الحكومة، إجراءات صارمة ضد جرائم الأحداث وأولياء أمور شباب ثبت تورطهم في أعمال عنف، بينما قللت من أهمية عنف الشرطة.

وجرى إطلاق سراح رجل الشرطة الذي أطلق الرصاصة القاتلة، بشروط خلال الأسبوع، لكنه لا يزال يخضع للتحقيق.

وقالت والدة مرزوق، وهي تبكي خلال المسيرة الاحتجاجية: "هذا غير مقبول".

وقالت إن رجل الشرطة دمر حياتين، "لقد قتلني في الوقت نفسه".