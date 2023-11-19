إسرائيل تزعم العثور على نفق بطول 55 مترا تحت مستشفى الشفاء في غزة

نشرت إسرائيل مقطعا مصورا، اليوم الأحد، لما وصفته بأنه نفق حفره مسلحون فلسطينيون تحت أكبر مستشفى في قطاع غزة، وهو محور مهام البحث والتدمير التي تقوم بها قواتها ضد حركة حماس في حرب دخلت أسبوعها السابع.



وبينما تعترف حماس بأن لديها شبكة طولها مئات الكيلومترات من الأنفاق السرية والمخابئ والفتحات في أنحاء القطاع الفلسطيني، فإنها تنفي أن تكون تلك الأنفاق موجودة في بنية تحتية مدنية مثل المستشفيات، وفقا لوكالة رويترز.



وفي تحديث للعمليات في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن مهندسيه اكتشفوا نفقا بعمق 10 أمتار ويمتد 55 مترا إلى باب مقاوم للانفجارات.



وذكر بيان عسكري مصحوب بالمقطع المصور، الذي يظهر ممرا ضيقا بسقف خرساني مقوس ينتهي بباب رمادي، "منظمة حماس تستخدم هذا النوع من الأبواب لمنع القوات الإسرائيلية من دخول مراكز القيادة والأصول التابعة لها تحت الأرض".



ولم يتطرق البيان لما وراء الباب. وقال البيان إنه تم الوصول إلى النفق من خلال فتحة تم اكتشافها في بناء صغير به ذخائر داخل مجمع الشفاء.