 أمميون أمام مجلس الأمن: الحرب الإسرائيلية الطاحنة والمدمرة في قطاع غزة يجب وقفها فورا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أمميون أمام مجلس الأمن: الحرب الإسرائيلية الطاحنة والمدمرة في قطاع غزة يجب وقفها فورا

وكالات
نشر في: الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 - 10:34 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 - 10:34 ص

قال أمميون إن الحرب الإسرائيلية المدمرة في قطاع غزة تسببت في دمار شامل وخسائر فادحة.

وأضافوا في إحاطاتهم أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي الليلة الماضية، لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط "ستتردد أصداء هذه الأحداث لأجيال وتشكل المنطقة بطرق لا يمكننا استيعابها بالكامل بعد".

وأوضحوا أن الوضع الإنساني في غزة، مع بداية فصل الشتاء، "كارثي"، وخاصة التطورات في شمال غزة مع نزوح واسع النطاق وشبه كامل للمواطنين وتدمير واسع النطاق وتطهير الأراضي، وسط ما يبدو وكأنه تجاهل مقلق للقانون الدولي الإنساني، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

وأكدوا أن الظروف الحالية في غزة "هي من بين أسوأ الظروف التي شهدناها خلال الحرب بأكملها ولا نتوقع تحسنها".

وتحدث المسؤولون الأمميون عن الوضع في الضفة الغربية المحتلة، التي "لا تزال عالقة في دوامة مدمرة من العنف واليأس

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