قال أحمد مصطفى، المدير التنفيذي لنادي كفر الشيخ، إن وفاة لاعب الفريق محمد شوقي؛ بعد تعرضه لأزمة صحية خلال مواجهة مركز شباب القزازين، بدوري القسم الثاني، هي قضاء وقدر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن شوقي كان من اللاعبين المتميزين في الفريق، حيث شارك في آخر 6 مباريات بصفة أساسية.

وأوضح مصطفى، أن اللاعب لم يكن يعاني من أي إصابة أو أزمة طبية خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أنه يتم إجراء فحوصات طبية على جميع اللاعبين المشاركين مع الفريق بشكل مستمر قبل أي مباراة رسمية للفريق.

وتوفي محمد شوقى لاعب نادى كفر الشيخ، بعد تعرضه قبل أيام لأزمة صحية تم نقله على إثرها إلى المستشفى حيث توقف قلبه وقت المباراة، قبل أن يفارق الحياة بعد تدهور حالته الصحية.