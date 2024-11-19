 مستشفى إسرائيلي يستقبل 5 إصابات من جبهة لبنان خلال الساعة الأخيرة - بوابة الشروق
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مستشفى إسرائيلي يستقبل 5 إصابات من جبهة لبنان خلال الساعة الأخيرة

وكالات
نشر في: الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 - 6:44 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 - 6:44 م

ذكرت مستشفى زيف الإسرائيلي في مدينة صفد، اليوم الثلاثاء، أنها استقبلت في الساعة الأخيرة 5 إصابات من الجبهة الشمالية على الحدود مع لبنان.
وفي وقت سابق من اليوم، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن طائرة بدون طيار انقضاضية سقطت وانفجرت وأسفرت عن مقتل الجندي وإصابة 3 آخرين جنوب لبنان.
وقد أعلن جيش الاحتلال مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بجراح خطيرة من لواء غولاني في معارك جنوب لبنان.
وكانت شبكة "الجزيرة" الإخبارية قد أفادت بأن دفعة صاروخية أطلقت باتجاه مواقع عسكرية إسرائيلية في الجليل الأعلى.
بدورها، قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار تدوي في شتولا بالجليل الغربي للتحذير من إطلاق صواريخ.
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه رصد هدفا جويا مشبوها اخترق المجال الجوي من لبنان.
من جهتها، قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت بـ30 موقعا بالجليل الأعلى والغربي تحذيرا من تسلل طائرة بدون طيار وصواريخ.

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