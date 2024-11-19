الاحتلال يستهدف العاصمة اللبنانية بيروت

استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، منطقة زقاق البلاط في العاصمة اللبنانية بيروت، ما أسفر عن عدد من الإصابات.

كما قصفت طائرات الاحتلال ومدفعيته مدينتي صور والنبطية وبلدات: الخرايب، والسلطانية، والخيام، وعين بعال، والحوش، ومعركة، والعيشية، والخردلي، وشمع، وزبقين، وعلما الشعب، وعين الزرقاء، والمنصوري، وكفرا، وحلتا، وكفر رمان، وزوطر الشرقية، ويحمر، وسحمر، وقانا، وطورا، وبرج الشمالي، وجويا، والقطراني، وشبعا، والقليلة، ودير ميماس، والسماعية، وبلاط، ودير قانون راس العين، وطير حرفا، ومجدل زون في جنوب لبنان والبقاع.

وفي سياق متصل، أوعزت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية إلى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بتقديم شكوى أمام مجلس الأمن الدولي، ردا على الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة للجيش اللبناني، التي كان آخرها الاعتداء الذي طال مركزا للجيش في بلدة الماري جنوب لبنان يوم أمس، ما أدى إلى استشهاد جنديين وإصابة ثلاثة آخرين، أحدهم في حال حرجة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء في صفوف الجيش الى 36 عنصرا منذ 8 تشرين الأول 2023.