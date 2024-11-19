الولايات المتحدة تفرض عقوبات على منظمة إسرائيلية داعمة للاستعمار في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الاثنين، فرض عقوبات على منظمة "أمانا" الإسرائيلية وشركتها الفرعية "بنياني بار أمانا" على خلفية تمويل ودعم أنشطة استعمارية، وأفراد متورطين بالعنف ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت الوزارة في بيان، أن "أمانا" التي تعمل في مجال بناء وتطوير المستعمرات، تقوم بـ"التوسع في بناء المستعمرات بشكل يهدد السلام والاستقرار في المنطقة".

وجاء في البيان إن العقوبات الأميركية تستهدف الحركة وشركتها "بنياني بار أمانا" في الولايات المتحدة، التي تعمل في مجال بناء وتطوير مستعمرات وبؤر استعمارية بالضفة الغربية.

وبموجب عقوبات اليوم، تُجمد أصول المنظمة وشركتها الفرعية في الولايات المتحدة، وتُمنع أية معاملات مالية معهما من قبل الأفراد أو المؤسسات الأميركية.

وسلطت الخزانة الأميركية الضوء على أن "المنظمة الإسرائيلية تستخدم دعمها المالي والبنية التحتية لتوسيع المستعمرات، ومصادرة الأراضي الفلسطينية بالضفة