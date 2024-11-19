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أعداد جريدة الشروق
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الحكومة السعودية توافق على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي

وكالات
نشر في: الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 - 3:52 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 - 3:52 م

وافق مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري، وذلك حسبما نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

جاء ذلك خلال، ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء السعودي، اليوم، في الرياض.

والشهر الماضي، شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، التوقيع على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، برئاسة الزعيمين.

كما وقعت السعودية ومصر، اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين؛ وذلك على هامش زيارة ولي العهد السعودي إلى مصر.

وقال رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بندر العامري، إن التعاون بين القطاعين الخاص في السعودية ومصر نتج عنه اتفاقيات لضخ استثمارات بقيمة إجمالية 15 مليار دولار في مصر.

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