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كشف اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أن الحرب النووية لها قواعد اشتباك وهي بمثابة قانون يتم الالتزام بها أثناء الحروب.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، مساء الثلاثاء، إن قواعد الاشتباك تحدد حالات استخدام الدول النووية لأسلحتها في الحرب، وهي تهديد الأمن القومي وضرب عمق أراضيها.

وأكد فرج أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع مرسوما يوسع إمكانية اللجوء إلى السلاح النووي.

واستطرد أن مرحلة القلق بدأت لديه بسبب تطورات الحرب الروسية الأوكرانية وهذا الإحساس ينتابه لأول مرة على مدار 1000 يوم.