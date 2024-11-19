توافد الآلاف من السيخ لزيارة ضريح جورو ناناك بباكستان لإحياء ذكرى ميلاده

قال مسؤولون إن الآلاف من زوار الأماكن المقدسة من السيخ، توافدوا من الهند ومن أنحاء العالم على ضريح مؤسس ديانتهم، "جورو ناناك"، في باكستان اليوم الثلاثاء، لإحياء ذكرى ميلاده.

وتضم باكستان العديد من الأماكن المقدسة الخاصة بالسيخ، وذلك بعد أن قسم البريطانيون شبه القارة إلى دول منفصلة في عام 1947، بعد قرنين من الحكم الاستعماري.

وقال مسؤولون إن هناك نحو 10 آلاف من السيخ الذين يقومون حاليا بزيارة باكستان للمشاركة في الاحتفال الذي يستمر لمدة أسبوع، بمناسبة مرور 555 عاما على ميلاد "جورو ناناك"، الذي يقع ضريحه - والذي يعد ثاني أقدس مكان لدى السيخ - على نهر رافي على بعد 5ر4 كيلومتر (8ر2 ميل) فقط من الحدود مع الهند.

وعادة ما يكون من الصعب الحصول على تأشيرات للسفر بين الهند وباكستان، إلا أن الدولتين لديهما ترتيب خاص يسمح لزوار الأماكن المقدسة بزيارة الضريح بدون مواجهة أي مشاكل.