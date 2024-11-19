 راندا أبو العزم: التأخير في الرد على الشائعة يتسبب في انتشارها وترسيخها في ذهن المواطن - بوابة الشروق
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راندا أبو العزم: التأخير في الرد على الشائعة يتسبب في انتشارها وترسيخها في ذهن المواطن

علي كمال
نشر في: الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 - 1:08 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 - 1:08 م

أكدت الكاتبة الصحفية راندا أبو العزم، مدير مكتب قناة العربية في مصر، أهمية سرعة الجهات المعنية للرد على الشائعات التي تصدر وتهدف لزعزعة استقرار المجتمع.

وأضافت، خلال كلمتها بمؤتمر إطلاق مبادرة "دور التنظيم الداخلي للإعلام في مواجهة الشائعات": "عند انتشار شائعة ما، لا نجد من يرد علينا في وقتها.. والتأخير في الرد يتسبب في انتشار الشائعة وترسيخها في ذهن المواطن".

وانتقدت تأخر المتحدثين الرسميين في الرد على ما ينتشر من شائعات، مشددة على منح المتحدث المساحة الكافية للحديث مع وسائل الإعلام لمواجهة انتشار تلك الشائعات بخطوط عريضة وواضحة.

وأشارت إلى أن اللقاء الذي أجرته القناة مع رئيس القوات الجوية بشأن انتشار شائعة سفينة الإسكندرية وعلاقتها بإسرائيل، حقق المرجو منه فى الوصول للمواطن وتوعيته بحقيقة الأمر.

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