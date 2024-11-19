رئيس وزراء إستونيا: المكالمة الهاتفية التي أجراها شولتس مع بوتين كانت خطأ وغير فعالة

انتقد رئيس وزراء إستونيا، كريستين ميشال، المكالمة الهاتفية التي أجراها المستشار الألماني أولاف شولتس الأسبوع الماضي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي استغرقت مدتها ساعة كاملة، ووصفها بأنها خطأ وغير فعالة.

وقال ميشال في مقابلة أجراها مع محطة تلفزيونية إستونية، تم بثها اليوم الثلاثاء: "لن يتم تحقيق السلام من خلال هذه المحادثة".

وأضاف أنه من الممكن تحقيق رسالة إيجابية من خلال منح أوكرانيا "المزيد من المساعدة والدعم والأسلحة".

ويشار إلى أن إستونيا عضو في كل من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، وتشترك في حدود مع روسيا.

وأفاد ميشال بأنه من المرجح أن تكون الأشهر المقبلة صعبة للغاية بالنسبة لأوكرانيا، بسبب الهجمات التي تشنها روسيا على البنية التحتية ذات الأهمية الحيوية للطاقة والتدفئة.

ودعا ميشال الشركاء في حلف الناتو إلى زيادة الإنفاق الدفاعي بما يصل إلى 5ر2% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي. ويبلغ الهدف الحالي للتحالف الدفاعي بالنسبة للإنفاق العسكري 2% على الأقل، بينما تنفق إستونيا عليه هذا العام 4ر3%.