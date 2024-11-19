يقيم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45، في الثانية عشر ظهرا اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر بقاعة جراند 2 في فندق سوفيتيل، حلقة نقاش حول "صورة أفريقيا في السينما"، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما.

ستتناول هذه الندوة التي يتحدث فيها كل من الناقدة بمهرجان دربان السينمائي بجنوب إفريقيا فايزة ويليامز والمخرج السوداني أمجد أبو العلا والمنتج السعودي فيصل بالطيور، موضوع تمثيل أفريقيا في السينما، وتستكشف كيف تشكل المواضيع السياسية المثيرة للجدل السرديات السينمائية عن أفريقيا في القارة.

يحكي ضيوف الندوة عن قدرة صناع الأفلام الفريدة على معالجة القضايا المعقدة مثل الاستعمار والفساد والعدالة الاجتماعية، والتي تعدّ بمثابة منصة للأصوات المهمشة ليصل صوتها للعلن.

وتتناول المناقشة كيف يمكن لهذه الأفلام تحدي الصور النمطية وتقديم صور دقيقة للمجتمعات الأفريقية.

فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID)، التي تقام في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر 2024، تمثل منصة حيوية تهدف إلى دعم وتعزيز مشروعات السينما، وتقديم فرص نادرة للتفاعل بين صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، وتشهد هذه الفعالية مشاركة متميزة من مخرجين، منتجين، وخبراء في مختلف جوانب الصناعة السينمائية، يجتمعون لاستكشاف أحدث الاتجاهات وتبادل الأفكار والتجارب.

تتضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما ورش عمل وجلسات حوارية ونقاشات تتناول تحديات واحتياجات السوق، مما يعزز من فرصة المساهمة في نمو وتطوير مشاريع سينمائية جديدة ويُعيد تأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي للإبداع السينمائي.