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السنغال تعبر بوروندي في ختام تصفيات الكان

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 - 11:38 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 - 11:38 م

أنهى منتخب السنغال مشواره في المجموعة الثانية عشرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب بالفوز على ضيفه منتخب بوروندي 2 /صفر اليوم الثلاثاء في ختام التصفيات.

ويدين منتخب أسود التيرانجا بالفضل في هذا الفوز لحبيب ديارا لاعب وسط ستراسبورج الفرنسي، الذي سجل هدفي اللقاء في الدقيقتين 35 و51.

وسجل منتخب السنغال انتصاره الخامس مقابل تعادل وحيد وبسجل خال من الهزائم ليرفع رصيده في الصدارة إلى 16 نقطة بفارق ست نقاط عن أقرب ملاحقيه بوركينا فاسو، بعد أن ضمن المنتخبان التأهل معا إلى البطولة القارية.

ويمتلك منتخبا بوروندي ومالاوي أربع نقاط وقد فقدا الأمل في التأهل منذ فترة.


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