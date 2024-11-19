أكد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي على جاهزية الفريق للمواجهات المقبلة سواء المحلية أو الإفريقية أو العالمية، مشددًا على أن هدف النادي الوصول إلى نهائي بطولة كأس القارات للأندية، ومواجهة ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا.
وقال كولر في حديثه عبر المنصة الرسمية للنادي مساء الثلاثاء "بداية الموسم الحالي لم تكن سهلة بسبب كثرة المباريات التي خاضها الفريق، كما أن فترة الراحة بين الموسمين الماضي والحالي لم تكن كافية، رغم الاعتذار عن المشاركة في بطولة كأس مصر بهدف منح اللاعبين وقتًا أكبر للراحة، وقد حاولنا التغلب على هذا الأمر بالحصول على راحة قصيرة بين المباريات التي شاركنا فيها، مع العلم أن أي فريق يحتاج من 5 إلى 6 أسابيع لفترة الإعداد".
وأشار المدرب السويسري "مع بداية الموسم الحالي خضنا مباريات صعبة بداية من السوبر الإفريقي ثم لقاءي دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا أمام جورماهيا الكيني، وبعدهما خضنا مباراتين في الدوري ومثلهما أمام الزمالك في السوبر المصري والأفريقي، ولم نصل إلى الآن للمستوى الذي نطمح إليه، لكن تعلمت من خلال وجودي وعملي مع الأهلي على مدى موسمين التعامل مع كل الظروف وتحقيق أفضل النتائج".
وتطرق كولر إلى الحديث عن بطولة كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال، والمواجهة المنتظرة في نصف نهائي البطولة بين الأهلي والفائز من مواجهة باتشوكا وبطل كأس ليبرتادوريس، مؤكدًا أن المشاركة في البطولة بشكل عام فرصة عظيمة لمواجهة أفضل فرق في العالم، وأن الدوافع تكون مختلفة فى مثل هذه المواجهات، والأجواء أيضًا مثلما حدث خلال مباراة العين الإماراتي باستاد القاهرة التي شهدت حضورًا جماهيريًّا كبيرًا، وكان الاستاد ممتلئًا بالجماهير التي تعد مصدر رعب لأي منافس.
وواصل "لا نعلم من سنواجه في قبل النهائي، لكن هدفنا الفوز الفوز والتأهل للنهائي لمواجهة ريال مدريد".
وتابع مارسيل كولر "لا يوجد أي فريق في العالم بدون نقاط ضعف، وهو ما أعمل على استغلاله من خلال جلسات التحضير التي تتم مع اللاعبين والجهاز المعاون، نحاول الوصول باللاعبين إلى أقصى درجات التركيز في جميع المباريات، خاصة في المواجهات مع الفرق الكبرى التي تعد مباراة فاصلة في تاريخ كل كلاعب، ومن خلال هذه المواجهات ترتفع الدوافع".
وتحدث كولر عن علاقته بالجماهير قائلًا "عندما تهتف الجماهير باسمي أو باسم الأهلي أكون فخورًا جدًّا، وأشعر بالتميز، وهذا الأمر عشته على مدى عملي مع الأهلي خلال عامين، وأحب جماهير الأهلي جدًّا واشكرهم على دعمهم لنا، وعندما رفعت الجماهير صورتي في مباراة جورماهيا كان الأمر مفاجئًا ومبهجًا لي، وخفق قلبي بصوت عالٍ".
وأشار إلى أنه من المهم مخاطبة الجماهير بلغتهم لتوصيل رسالته، وأن وكيل أعماله هو من يتولى الكتابة عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعن حياته داخل القاهرة قال كولر "لنكن صادقين أنا لا أتواجد هنا للسياحة، وعملي في الأهلي يتطلب وقتًا كبيرًا جدًّا، أشاهد مباريات للفرق التي نواجهها وأحاول تجميع معلومات عنهم، ولا يوجد لدي الكثير من وقت الفراغ للقيام بجولات داخل القاهرة".
وأوضح "عندما يكون هناك فترة راحة طويلة أسافر إلى سويسرا لقضاء الإجازة مع أسرتي، وإذا حصلنا على راحة يومًا أو يومين أجلس في الفندق على النيل أشعر بالراحة وأحاول استعادة قوتي من جديد".
واستدرك المدرب السويسري في ختام تصريحاته "لكن قد أعود إلى مصر بعد نهاية رحلتي مع الأهلي للاستمتاع بالقاهرة ومشاهدة جميع الأماكن التي لم أحظ بمشاهدتها في الوقت الحالي".