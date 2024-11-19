أكد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي على جاهزية الفريق للمواجهات ‏المقبلة سواء المحلية أو الإفريقية أو ‏العالمية، مشددًا على أن هدف النادي الوصول إلى نهائي ‏بطولة كأس القارات للأندية، ومواجهة ريال مدريد الإسباني ‏بطل أوروبا.‏

وقال كولر في حديثه عبر المنصة الرسمية للنادي مساء الثلاثاء "بداية الموسم الحالي لم تكن سهلة ‏بسبب كثرة المباريات التي خاضها الفريق، كما أن ‏فترة الراحة بين الموسمين الماضي والحالي ‏لم تكن كافية، رغم الاعتذار عن المشاركة في بطولة كأس مصر بهدف منح اللاعبين ‏وقتًا ‏أكبر للراحة، وقد حاولنا التغلب على هذا الأمر بالحصول على راحة قصيرة بين ‏المباريات التي شاركنا فيها، مع العلم أن أي ‏فريق يحتاج من 5 إلى 6 أسابيع لفترة الإعداد".

وأشار المدرب السويسري "مع بداية الموسم الحالي خضنا مباريات صعبة بداية من السوبر ‏الإفريقي ثم لقاءي دور الـ32 بدوري أبطال ‏إفريقيا أمام جورماهيا الكيني، وبعدهما خضنا مباراتين ‏في الدوري ومثلهما أمام الزمالك في السوبر المصري والأفريقي، ولم نصل إلى الآن للمستوى الذي ‏نطمح إليه، لكن ‏تعلمت من خلال وجودي وعملي مع الأهلي على مدى موسمين التعامل مع كل الظروف وتحقيق أفضل النتائج".

وتطرق كولر إلى الحديث عن بطولة كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال، والمواجهة المنتظرة في ‏نصف نهائي البطولة بين الأهلي ‏والفائز من مواجهة باتشوكا وبطل كأس ليبرتادوريس، مؤكدًا ‏أن المشاركة في البطولة بشكل عام فرصة عظيمة لمواجهة أفضل فرق ‏في العالم، وأن الدوافع تكون ‏مختلفة فى مثل هذه المواجهات، والأجواء أيضًا مثلما حدث خلال مباراة العين ‏الإماراتي باستاد القاهرة ‏التي شهدت حضورًا جماهيريًّا كبيرًا، وكان الاستاد ممتلئًا ‏بالجماهير التي تعد مصدر رعب لأي منافس.‏

وواصل "لا نعلم من سنواجه في قبل النهائي، لكن هدفنا الفوز الفوز والتأهل للنهائي لمواجهة ريال مدريد".

وتابع مارسيل كولر "لا يوجد ‏أي فريق في العالم بدون نقاط ضعف، وهو ‏ما أعمل على استغلاله من خلال جلسات التحضير التي تتم مع اللاعبين والجهاز ‏المعاون، نحاول الوصول باللاعبين إلى أقصى درجات التركيز في جميع المباريات، خاصة ‏في المواجهات مع الفرق الكبرى التي ‏تعد مباراة فاصلة في تاريخ كل كلاعب، ومن خلال هذه ‏المواجهات ترتفع الدوافع".

وتحدث كولر عن علاقته بالجماهير قائلًا "عندما تهتف الجماهير باسمي أو باسم الأهلي أكون ‏فخورًا جدًّا، وأشعر بالتميز، وهذا الأمر ‏عشته على مدى عملي مع الأهلي خلال عامين، وأحب جماهير الأهلي جدًّا واشكرهم على دعمهم لنا، وعندما رفعت الجماهير صورتي في مباراة جورماهيا كان الأمر ‏مفاجئًا ومبهجًا لي، وخفق قلبي بصوت عالٍ".

وأشار إلى أنه من المهم مخاطبة الجماهير بلغتهم لتوصيل رسالته، وأن وكيل أعماله هو من ‏يتولى الكتابة عبر منصاته على مواقع ‏التواصل الاجتماعي.‏

وعن حياته داخل القاهرة قال كولر "لنكن صادقين أنا لا أتواجد هنا للسياحة، وعملي في ‏الأهلي يتطلب وقتًا كبيرًا جدًّا، أشاهد مباريات ‏للفرق التي نواجهها وأحاول تجميع معلومات ‏عنهم، ولا يوجد لدي الكثير من وقت الفراغ للقيام بجولات داخل القاهرة".

وأوضح "عندما يكون ‏هناك ‏فترة راحة طويلة أسافر إلى سويسرا لقضاء الإجازة مع أسرتي، وإذا حصلنا على راحة يومًا ‏أو يومين أجلس في الفندق على ‏النيل أشعر بالراحة وأحاول استعادة قوتي من جديد".

واستدرك المدرب السويسري في ختام تصريحاته "لكن ‏قد أعود إلى مصر بعد نهاية رحلتي مع الأهلي للاستمتاع بالقاهرة ومشاهدة ‏جميع الأماكن ‏التي لم أحظ بمشاهدتها في الوقت الحالي".